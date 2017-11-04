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Kemal Özdeş'ten hakeme büyük tepki: Sokaktan birini getirseniz bu kadar yönetirdi

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 2-2 berabere tamamladıkları Bursaspor maçının ardından mücadelenin hakemlerine tepki gösterdi

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Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Bursaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Özdeş, 10 kişi kalana kadar hem hücumda hem de savunmada çok doğru oynadıklarını belirterek, "Maçın kader anı var, o da Trezeguet'in oyundan atılışı. Antalya'daki pozisyona çok benziyor. Hakemin iyi niyeti sezmesi gerekiyor. İşin haksızlık boyutu devreye girdi. Biz insanları eğlendirmek için iş yapmıyoruz. Bizim hayalimiz ve amacımız var. Benim takımım bu takımların hepsinden iyi. Bu sertlikte, bu sıklıkta bir maça daha iyi bir hakem gelmeli. Hakeme ihtiyaç yoktu, sokaktan biri gelse de bu kadar yönetirdi. Bir tarafta futbol oynamayan Bursaspor, bir tarafta ise futbolun gereklerini yapan Kasımpaşa vardı. İç sahada Kayserispor ve Bursaspor maçlarında iyi oynarken 4 puan kaybettik, buna üzülüyorum" dedi.

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