Kenan Sofuoğlu Fransa'da zafere ulaşarak 6. şampiyonluğunu kazanmak istiyor

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun da mücadele ettiği Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 10. etabına Fransa ev sahipliği yapacak.

Avustralya, Tayland, İspanya, Hollanda, İtalya (2), Büyük Britanya, Almanya ve Portekiz'de düzenlenen 9 yarışın ardından sezonun 10. etabı, Fransa'da koşulacak.

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki 4 bin 411 metrelik Nevers Magny-Cours Pisti'ndeki yarışın sıralama turları yarın TSİ 15.25'te, yarış ise 1 Ekim Pazar günü TSİ 12.30'da başlayacak.

Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk iki yarışını kaçıran, 3. etapta ise yarış dışı kalan Kawasaki Puccetti takımından milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ise sonraki 5 etapta elde ettiği zaferlerin yardımıyla şampiyonada yeniden liderlik koltuğunda bulunuyor.

Organizasyonun bitimine 3 yarış kala pilotlar klasmanında ikinci sıradaki Fransız Lucas Mahias'ın 4 puan önünde yer alan milli sporcu, liderliğini sürdürerek Dünya Supersport Şampiyonası'nda kariyerinin 6. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

Sürücüler klasmanı

Sezonun ilk dokuz yarışının ardından sürücüler klasmanında ilk 5 sıra şöyle:

1. Kenan Sofuoğlu - 145 puan

2. Lucas Mahias (Fransa) - 141

3. Sheridan Morais (Güney Afrika) - 114

4. Jules Cluzel (Fransa) - 104

5. Patrick Jacobsen (ABD) - 79

Toprak liderlik peşinde

Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan genç milli pilot Toprak Razgatlıoğlu ise Avrupa SuperStock1000 Şampiyonası'nda lider olmak için çaba gösterecek.

Fransa'da yarın TSİ 16.00'da sıralama turlarına, 1 Ekim Pazar günü ise TSİ 16.15'te yarışa çıkacak 20 yaşındaki milli sporcu, pilotlar klasmanında 114 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Toprak Razgatlıoğlu, sezonun bitimine iki yarış kala liderlik koltuğunda oturan İtalyan Michael Ruben Rinaldi'nin 8 puan gerisinde yer alıyor.