Kenan Sofuoğlu'nun doktoru açıkladı! '3 aylık ameliyat gerektirmeyen bir süreç uygulanacak'

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Fransa'da kaza yaptı. Dünya Supersport Şampiyonası'nın 10. ayağında yarışan Sofuoğlu, başkent Paris yakınlarındaki Nevers Magny-Cours Pisti'nde dün gerçekleştirilen sıralama turlarında kaza geçirdi.

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nu taşıyan ambulans uçak İstanbul'a iniş yaptı.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Dünya Supersport Şampiyonası'nda dün sıralama turları esnasında kaza geçiren ve bugün ambulans uçak ile Fransa'dan İstanbul'a getirilen Kenan Sofuoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Cinel ve Ortopedi Bölümü Klinik Sorumlusu Prof. Dr. Bülent Erol tarafından yapılan açıklamada, Sofuoğlu'nun 3 farklı bölgesinde kırık olduğu ve ameliyat gerekmeden 3 aylık tedavi sürecinden geçeceği ifade edildi.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Cinel şunları söyledi;

"Dün Fransa'da gerçekleşen kaza sonucunda milli sporcumuz Kenan Sofuoğlu hastaneye gidiyor. Vücudunda kırıklar dizisi mevcut. Bu şartlarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığın, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı'nın ve Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleri, desteği ve çabasıyla hastamıza özel ambulans uçak gitti ve hastamızı saat 14.00 civarında hastanemize kabul ettik. Bu tür travma yapılarında kırık olan bölge dışında da sekonder yaralanmalar söz konusu olabileceği için tüm hastane alarm durumuna geçti ve hazır olarak bekledi. Hastamız gelir gelmez gereklik tetkikler yapıldı."

"3 AYLIK AMELİYAT GEREKTİRMEYEN BİR SÜREÇ UYGULANACAK"

Milli sporcu Kenan Sofuoğlu'nun genel durumu ile ilgili detayları aktaran Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Bölümü Klinik Sorumlusu Prof. Dr. Bülent Erol ise "Genel durumu iyi, bilinç durumu açık. Bizle ve ailesiyle iletişim kurabiliyor. Hastamızın genel olarak problemi pelvis dediğimiz leğen kemiği bölgesindeki kırıklar. Bu bölgede 3 farklı bölgede kırık var. Cerrahi tedavi uygulanmadan, takiple izlenebilecek ve iyileşebilecek kırıkları var. Bu kırıklar dağılmamış, birleşik durumda. Tabii ki ağrılı kırıklar bunlar, hastanın da ağrısı var. Hızlı bir şekilde kontrol altına alınıyor. Pelvis bölgesindeki kırıklarda sıklıkla karşılaştığımız kan düşüklüğü var. Kan değerleri kontrol edildi. Takibe devam edilecek. Yine bu bölge kırıklarında sekonder görülebilen o pıhtı, emboli riski gibi olasılıklara karşı da, pıhtılaşma riskini azaltıcı tedaviler uygulanmaya başladı. Farklı bölümler inceliyor. Kabaca planımız şu şekilde, 3 hafta kadar hasta istirahat edecek. 3 hafta sonra oturtmayı planlıyoruz. 6'ncı hafta civarı da hastayı ayağa kaldıracağız. İlk başta destekle yürüyecek, tahmin ediyorum bir 6 hafta daha sonra desteksiz bir şekilde yürütmeye başlarız. Yaklaşık olarak 3 aylık bir süreç olacak. Ameliyat gerekmiyor. Kırıklar ayrılmadığı için gerek yok. Hastamız şanslı, 3 farklı bölgede kırık var ama ayrılmamış, ameliyatı gerektirmeyen kırıklar. Dolayısıyla da kendisini izleyeceğiz" dedi.

Bülent Erol konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Sezonun detaylarını bilmiyorum ama tıbbi açıdan süreç budur. 3 hafta sonra yarışa girmesi olası değil. Fransa'dan hastanın görüntülemelerini gönderdiler, biz de gerekli görüntülemeleri yaptık. Kendisiyle tıbbi durumu ile ilgili konuştuk. Ailesi geldi. Tekrar bir görüşme gerçekleşti.

Tüm tedavi sürecinin bu hastanede devam etmesi, hastanın sağlığı açısından daha iyi olur. Kalıcı bir hasar beklemiyoruz. Belirttiğim gibi sürecin izlenmesi lazım. Normal şartlarda bu tip kırıklar kalıcı hasar bırakmaz. Kenan Sofuoğlu spor hayatına geri dönecektir."

"İSPANYA YARIŞINA YETİŞMEK İSTİYORUM"

Sofuoğlu, dün yaptığı açıklamada, "Bu sefer kötü düştüm, belimde ve kalçamda 3 kırık var. Herkes benim dün kaza geçirdiğimi düşünmüştü ama dün yağda kaymıştım. Bugün ise kaza yaptım." demişti.

Vücudunu hareket ettiremediğini ifade eden milli sporcu, "Acilen Türkiye'de tedavi olmam gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı konuyla ilgileniyor. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu aradı. Bu gece beni uçakla aldıracaklar." diye konuştu.

Sofuoğlu, bir an önce tedaviye başlanması gerektiğini, 3 hafta sonraki İspanya yarışına yetişmek istediğini kaydetti.