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Kenan Sofuoğlu'nun yokluğunda Fransa'da kazanan Niki Tuuli oldu

Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'da düzenlenen 10. ayağını, Kallio takımının Fin pilotu Tuuli kazandı.

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Şampiyonanın 10. ayağı, Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki 4 bin  411 metrelik Nevers Magny-Cours Pisti'nde gerçekleştirildi.
 
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sıralama turlarında geçirdiği kaza  nedeniyle Fransa'daki yarışa katılamadı.
 
Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Tuuli, bitiş çizgisini  rakiplerinin önünde geçerek birinciliği elde etti. Müsabakada GRT Yamaha'dan  İtalyan Federico Caricasulo ikinci, MV Agusta Reparto Corse'den ABD'li Patrick  Jacobsen ise üçüncü oldu.
 
Fransa'daki yarışta dördüncü sırayı alan GRT Yamaha'dan Fransız Lucas  Mahias, puanını 154'e çıkardı ve sürücüler klasmanında Kenan Sofuoğlu'nu geçerek  liderliğe yükseldi.
 
Dünya Supersport Şampiyonası'nın 11. ayağı, 22 Ekim'de İspanya'da  düzenlenecek.
 
Sürücüler klasmanı
 
Sezonun 10. yarışının ardından sürücüler klasmanının ilk 5 sırasındaki  puan durumu şöyle:
 
1. Lucas Mahias (Fransa) - 154 puan 
2. Kenan Sofuoğlu - 145
3. Sheridan Morais (Güney Afrika) - 122
4. Jules Cluzel (Fransa) - 115
5. Patrick Jacobsen (ABD) - 95

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