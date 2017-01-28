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Aydın Yılmaz Adana Demirspor'a önerildi

Galatasaray'ın eski futbolcusu Aydın Yılmaz, TFF 1.Lig takımlarından Adana Demirspor'a teklif edildi.

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10 sezon Galatasaray formasını terleten Kasımpaşa'nın tecrübeli oyuncusu Aydın Yılmaz, menajer aracılığıyla TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a önerildi. Kasımpaşa'nın yeni sezon planlamasında yer almayan Aydın, geride kalan sezonda 5'i ilk 11, 9 maçta Paşa formasını terletirken 1 kez asist kaydetti.
 
Yaşadığı ciddi sakatlıklarla düşüşe geçen 28 yaşındaki oyuncunun uzun süredir futbol oynamadığı ve kendisini ispat edebilmek için forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği belirtildi. 

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