Kenneth Moyes: Fenerbahçe haberleri dedikodu

Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından yepyeni bir kadro yapılanmasına giden ve ilk etapta Aykut Kocaman'dan boşalacak teknik direktörlük koltuğuna bir isim arayan Fenerbahçe için adı geçen isimlerden biri de İskoç menajer David Moyes'du.

"Görüşmedik"

David Moyes'un kardeşi olan ve menajerlik yapan kardeşi Kenneth Moyes, Fanatik'e özel açıklamalarda bulundu ve "Çıkan haberlerin dedikodu olduğunu belirterek, "Henüz bir görüşme olmadı. David, Türk futbolunu uzun zamandır takip ediyor. Oradaki sert futbol ve güçlü mantaliteyi biliyor. Türkiye'de her zaman çalışmaya sıcak bakmıştır. Fenerbahçe'de başkanın değiştiğini ve yine çok güçlü bir figürün başa geçtiğini biliyoruz. Yakından takip ediyoruz. Fenerbahçe'yi çalıştırmak David'e onur verir" dedi.

"Hücum futbolunu tercih ederiz"

Fenerbahçeli taraftarların hücum futbolu istediğini, geçen sezonki ikinciliğin başarısızlık olarak kabul edildiğini belirttiğimiz Kenneth Moyes, "David de hücum futbolu oynatmayı tercih eden, seven bir teknik adam ancak unutmayın ki, başarı kazanmaktır. Türkiye'de olduğu gibi İskoçya'da da ikincilik başarısızlık sayılıyor. Şartlara uyum sağlayıp, kazanacak futbolu oynatmak en doğrusu" şeklinde konuştu.

(Fanatik)