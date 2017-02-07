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Ersun Yanal, Trabzonspor camiası bize güvensin dedi

Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal, bordo mavili taraftarların kendilerine güvenmesini istedi.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımının son dönemde kaydettiği aşamadan, üst üste gelen 4 resmi maçlık galibiyet serisinden çok memnun.
 
Bu durumun antrenmanlardaki forma rekabetine yansıması ise deneyimli hocanın moralini yükselten bir başka nokta. Karadeniz temsilcisinin çalıştırıcısı, süreci ve bundan sonraya dair beklentilerini yakın çevresiyle paylaştı, iddialı sözleriyle taraftarların yüreğine adeta su serpti.
 
Daha önce de 2 dönem Trabzonspor’da görev yaptığını hatırlatan Bordo-Mavililer’in hocasının özetle şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:
 
‘Sonuna kadar...’
 
“Trabzonlular, Trabzonsporlular ne ister bunu en iyi bilecek kişilerden biriyim. Onların izlemek istediği futbolu oynamak ve kenti havaya sokmak bizim işimiz. Bunu da yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Sezon başında sancılı bir süreçten geçtik. Hem ekonomik hem de sportif yapılanma adına. Kolay olmayacağını biliyorduk, öyle de oldu. Ancak yönetim başta olmak üzere camiamız bize güvendi, destek oldu. Elbette 3 lig 1 kupa maçında yakaladığımız seri her şeyin en iyi seviyeye ulaştığı anlamına gelmez. Fakat mutlaka daha iyisini de yapacağız. Özellikle de gelecek sezon. Bu sezon da Avrupa bandını yakalamak için sonuna kadar savaşacağız.”

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