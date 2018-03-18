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Kerim Frei büyük maçlarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor

Sezon başında 1.5 milyon Euro karşılığında Medipol Başakşehir’e transfer olan Kerim Frei büyük maçlarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

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Sezon başında 1.5 milyon Euro karşılığında Medipol Başakşehir’e transfer olan Kerim Frei büyük maçlarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Ligin ilk yarısında oynanan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında rakip fileleri sarsan 24 yaşındaki futbolcu, başka takımlara gol atma başarısı gösteremedi.

Beşiktaş karşısında ikinci yarıda forma giymesi beklenen genç oyuncu, bu serisini devam ettirmeyi planlıyor.

(Fanatik)

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