Kerim Frei, resmen Birmingham'da! İşte rakamlar...
Beşiktaş, Kerim Frei'ın transferi konusunda Birmingham City ile anlaşmaya varıldığını borsaya bildirdi.
Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada;
Kerim Frei'ın transferi konusunda Birmingham City ile anlaşmaya varılmıştır.
Sözleşme fesih bedeli olarak Birmingham City tarafından Şirketimize 2.250.000 Avro ödenecektir.
Oyuncunun sözleşmesi boyunca;
Birmingham City bir üst lige çıkarsa 500.000 Avro
Birmingham City yükseldiği ligde kalırsa 500.000 Avro
Birmingham City'de oynayacağı 20.maçtan sonra 250.000 Avro tarafımıza ödenecektir
KERİM FREİ'DAN İLK AÇIKLAMA
Beşiktaş'tan Birmingham City'e transfer olan Kerim Frei açıklamalarda bulundu
Kerim yaptığı açıklamda;
"Birmingham ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladığımı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Yeni arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızım." dedi.
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