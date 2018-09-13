Kevin Campell'dan Cenk Tosun'a övgü dolu sözler

Premier Lig ekibi Everton ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Kevin Campbell, Milli futbolcu Cenk Tosun hakkında konuştu.

Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Campbell, ''Cenk Tosun'un ellerini ovuşturduğuna eminim. Çünkü orta sahada ve kanatlarda onu besleyecek çok oyuncu var. Önümüzdeki günlerde bu futbolcular ile daha çok şans bulacağını o da iyi biliyor.'' sözlerini kullandı.

''EĞER 15-20 GOL ATARSA...''

Campbell, Cenk'in sezonu çift haneli rakamlarla bitireceğine emin olduğunu söylerken ''Cenk çok iyi bir bitirici. Sezonu çift haneli gol sayısı ile bitirecektir. Eğer 15-20 tane gol atarsa harika olur.'' dedi.

''FANTASTİK OYUNCULAR GELDİ''

Marco Silva'nın Everton'da iyi bir takım kurduğunu kaydeden eski futbolcu, ''Silva, fantastik oyuncular transfer etti. Richarlison ve Bernard geldi. Orta sahada Andre Gomes var. Bernard, Gylfi, Cenk Tosun, Richarlison... Her maçta gol atabilecek isimler.'' şeklinde konuştu.

(Sporx)