Kevin De Bruyne en az 2 ay sahalardan uzak kalacak
Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne'nin sakatlığı nedeniyle 2-3 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.
Premier Lig'in ilk hafta maçında Arsenal'i 2-0 yenen Manchester City, yıldız futbolcusu Kevin De Bruyne'den gelen haberler yıkıldı.
Son şampiyon Manchester City'nin Belçikalı yıldızının 2016'da yaşadığı diz sakatlığının nüksettiği ve sahalardan 2-3 ay uzak kalabileceği iddia edildi.
KASIM AYINA KADAR YOK
İki yıl önce aynı bölgeden sakatlanan De Bruyne, 2 ay sahalardan uzak kalmıştı. 27 yaşındaki oyuncunun, aynı sakatlık nedeniyle Kasım ayına kadar oynanması beklenmiyor.
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