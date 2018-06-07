Kevin Durant 43 sayı, 13 ribaund, 7 asist yapınca seri 3-0'a geldi

Quicken Loans Arena'da oynanan maçta Cleveland Cavaliers, seyirci desteğini arkasına alarak rakibi karşısında üstünlük kurdu ve ilk çeyreği 29-28 önde kapattı. İkinci çeyrekte savunma dozunu yükselten Cleveland soyunma odasına 58-52 önde girmeyi başardı.

Üçüncü çeyreklerdeki üstün performansı artık klasikleşen Golden State Warriors, son çeyreğe 83-81 önde girmeyi başardı. Karşılıklı basketlerle geçen ve büyük bir çekişmeye sahne olan son periyodda Kevin Durant'in üstün performansıyla oyuna ağırlığını koyan Golden State karşılaşmadan 110-102 galip ayrılmayı başardı. Play-off kariyer rekorunu kıran Kevin Durant'ın 43 sayı, 13 ribaund, 7 asistle yıldızlaştığı gecede son şampiyonun diğer yıldızları Stephen Curry 11, Draymond Green Klay Thompson ise 10'ar sayı ürettiler.

LeBron James evsahibi Cleveland adına 33 sayı 10 ribaund ve 11 asist ile triple-double performansı sergilerken, Kevin Love 20 sayı 13 ribaund, Rodney Hood 15 sayı 6 ribaund'luk katkı sağladılar.