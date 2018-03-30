Kevin Strootman: Cengiz Ünder her dediğime 'evet, evet anladım' diyor ama bakıyorum hiçbir şey anlamamış

Kulüp televizyonuna konuşan 28 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, Cengiz'in yaşadığı dil problemine ilişkin komik bir anısını paylaştı.

Cengiz'in biraz İtalyanca öğrenmesi gerektiğini söyleyen Strootman, milli oyuncuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Her seferinde 'Evet, evet, anladım.' diyor. Fakat sonra görüyorum ki hiçbir şey anlamamış. Dolayısıyla tekrarlamak zorunda kalıyorum ama olsun. Cengiz çok iyi bir çocuk."

(Fanatik)