Kewell'ın teknik direktörlük macerası kısa sürdü

Harry Kewell'ın İngiltere'deki teknik direktörlük macerası kısa sürdü. Galatasaray'ın eski futbolcusu Kewell, Watford U23 takımındaki teknik direktörlük kariyerini sonlandırdı.

Avustralyalı futbol adamı, Eylül ayından itibaren takımıyla sadece 2 kez galibiyet sevinci yaşayabilmişti. Ayrılığını Twitter'dan açıklayan Kewell, ''Üzülerek bildiyorum ki Watfor U23 takımı ile yollarımızı ayırdık'' sözlerini kullandı.

HARRY KEWELL: ''GURUR VERİCİ...''

Harry Kewell, veda konuşmasını ''Malesef aldığımız sonuçlar istediğimiz gibi olmadı. Benim yönetimimde 3 tane futbolcumun Watford A takımında oynaması gurur vericiydi. 5 tane futbolcum da A takım kadrosuna girdi.'' sözleriyle sürdürdü.

2008 - 2011 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Kewell, ''Watford'a bana böyle bir fırsat sunduğu için teşekkür ediyorum. Takım ve futbolcular için her şeyin en iyisini diliyorum. Bir sonraki deneyimim için sabırsızlıkla bekliyorum'' şeklinde konuştu.