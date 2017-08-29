Kezman, Lukas Teodorczyk'i Fenerbahçe'ye getirecek

Belçika basınında yer alan haberde; Fenerbahçe adına bu transferde hareket eden Mateja Kezman'ın Anderlecht Sportif Direkötrü Herman van Holsbeeck ile görüşme halinde olduğu bilgisi verildi. Geçen sezonki şampiyonluğun mimarı olarak görülen ancak yüksek maaşı nedeniyle Anderlecht'in iyi bir bedelle satmak istediği Polonyalı forvetin yerine halihazırda Saint-Etienne'den Robert Beric'in kiralandığı ifade edildi.

KEZMAN, FİYAT DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYOR

Teodorczyk ile Fenerbahçe'nin şu ana kadar görüşmediği ancak Mateja Kezman'ın Anderlecht'in istediği 10 milyon euro'luk bonservis bedelini düşürmeye çalıştığı yazıldı. 26 yaşındaki yıldız forvetin, Fenerbahçe'den gelen teklife çok sıcak baktığı çünkü hem Anderlecht'in istediği yüksek maaşı ve kontratı verememesi hem de Fenerbahçe'nin bu maaşı rahatlıkla verebileceğini dolaylı yoldan iletmei olduğu vurgulandı.

Lukas Teodorczyk ile ilgili gelişmelerin birkaç gün içerisinde resmileşeceği ve transfer hakkında karar verileceği bildirildi.

59 MAÇTA 36 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Anderlecht'in Dinamo Kiev'den 1 milyon kiralama ve 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Lukas Teodorczyk, Belçika kulübüyle oynadığı 59 resmi maçta 31 gol atıp 5 asist yaptı.

(Sporx)