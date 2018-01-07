Khalid Boutaib: Süper Lig'in gol kralı Bafetimbi Gomis olacak

Evkur Yeni Malatyaspor'un golcü futbolcusu Khalid Boutaib, beIN Sports'a önemli açıklamalarda bulundu.

"BENİM İÇİN EN ANLAMLI GOL"

Ligin ilk yarısında attığı gollerin arasından en anlamlıları olarak Kayserispor ve Gençlerbilriği'ne attığı golleri gösteren golcü oyuncu, "Benim için takıma galibiyeti getiren gol önemlidir. Ya Kayserispor'a attığım gol ya da Gençlerbirliği maçında attığım gollerin benim için değerli olduğunu söyleyebilirim" dedi. "GOMİS GOL KRALI OLACAK"

Gol krallığı yarışında Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in her zaman önde olacağını söyleyen Boutaib, "Kolay bir cevap vereceğim buna. Oynadığı takım itibarı be kalitesi ile Gomis'in gol kralı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"TRANSFER HABERİ ALMAK ÇOK GÜZEL AMA..."

Kendisine gösterilen ilgiden memnun olduğunu dile getiren Faslı golcü, "Transfer haberleri almak çok güzel ve sevindirici. Ancak hocamızın beni bırakmaması beni daha çok sevindiriyor. Bu benim perofrmansımın iyi olduğunu gösteriyor. Şu anda kafamda sadece Malatyaspor'da top koşturmak ve Malatyaspor'un başarısı için oynamak var." diye konuştu.

"EN ÇOK MUSTAFA YUMLU ZORLADI"

Boutaib, "Seni en çok zorlayan savunma oyuncusu kim?" sorusuna, "Bu soruya tek bir kişi üzerinden cevap veremem. Ancak aklımda kalan bir isim var, o da Akhisarspor'dan Mustafa Yumlu." cevabını verdi.