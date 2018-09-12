Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Khedira 2021 yılına kadar Juventus'ta

İtalyan ekibi, 31 yaşındaki Alman futbolcuyla 2021 yılına kadar sözleşme yeniledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından  Juventus, Alman futbolcu Sami Khedira'nın sözleşmesini uzattı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki orta saha  oyuncusunun sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığı kaydedildi.

2015 yılında Real Madrid'den Juventus'a transfer olan ve üst üste üç  lig şampiyonluğu yaşayan Khedira, siyah-beyazlı formayla 80 lig maçında 20 gol  attı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilk günden itibaren kendini  evinde hissettiğini belirten Alman futbolcu, kulübün büyük tarihinin bir parçası  olduğu için gurur duyduğunu ifade etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
star.com.tr İdlib´de... Muhabirimiz Yaser Emre, sıcak gelişmeleri aktarıyor

star.com.tr İdlib´de... Muhabirimiz Yaser Emre, sıcak gelişmeleri aktarıyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

6,6 milyon dolarlık altın kaya bulundu

6,6 milyon dolarlık altın kaya bulundu

Arı sütünün muhteşem faydaları

Arı sütünün muhteşem faydaları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA