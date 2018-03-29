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Khimki: 64 Fenerbahçe Doğuş: 73

Fenerbahçe Doğuş, Euroleague'in 29. haftasında Rusya'nın Khimki takımını deplasmanda 73-64 mağlup etti

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Euroleague'in 29. haftasında Fenerbahçe Doğuş, Khimki'yi deplasmanda mağlup etti. 

Fenerbahçe bu sonuçla 29 maçta 21 galibiyete ulaşırken, Khimki 13. yenilgisini aldı. Sarı-Lacivertliler, ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta sahadan 71-67 galip ayrılmıştı.

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