Khimki: 64 Fenerbahçe Doğuş: 73
Fenerbahçe Doğuş, Euroleague'in 29. haftasında Rusya'nın Khimki takımını deplasmanda 73-64 mağlup etti
Euroleague'in 29. haftasında Fenerbahçe Doğuş, Khimki'yi deplasmanda mağlup etti.
Fenerbahçe bu sonuçla 29 maçta 21 galibiyete ulaşırken, Khimki 13. yenilgisini aldı. Sarı-Lacivertliler, ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta sahadan 71-67 galip ayrılmıştı.
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