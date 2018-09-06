Kick boksta hedef 4 altın madalya

KİCK Boks’ta Türkiye Şampiyonu olan Profesyonel Spor Center Kulübü, Avrupa Şampiyonası’na göndereceği 4 sporcudan da altın madalya bekliyor. Kulüp antrenörü olan ve aynı zamanda Milli Takım antrenörlüğünü de yapan Sadık Oflu; Cevat Kır, Musa Sevil, Recep Men ve Alpaslan Balak’ın Slovenya’daki şampiyona için iddialı olduklarını söyledi. Oflu, Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası ile Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası’nda elde ettikleri puanlar sonrası Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkını kazanan 4 sporcunun 17-25 Kasım tarihlerinde Slovenya’da düzenlenecek olan organizasyonda birincilik kürsüye çıkacaklarına inandığını belirterek, “Tüm çabamız, bayrağımızı göndere çektirmek için” diye konuştu. Oflu, Avrupa Şampiyonası’na gidecek sporcuların son olarak Antalya’daki 27 ülkenin katıldığı Uluslararası Açık Kick Boks Turnuvası’nda 2-3 farklı kategoride şampiyonluğa ulaştığını belirtti.