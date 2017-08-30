Kieran Gibbs resmen West Bromwich Albion'da
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, Arsenal'de forma giyen sol bek Kieran Gibbs'i kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Gibbs ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığı ve bu sezon takımda 3 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, West Bromwich Albion, Kieran Gibbs için Arsenal'e 7 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.
İngiltere Milli Takımı'nda 10 maçta forma giyen Gibbs, altyapısından yetiştiği Arsenal'de ise 229 karşılaşmada 6 gol kaydetti.
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