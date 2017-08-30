Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kieran Gibbs resmen West Bromwich Albion'da

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, Arsenal'de forma giyen sol bek Kieran Gibbs'i kadrosuna kattı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Gibbs ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığı ve bu sezon takımda 3 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, West Bromwich Albion, Kieran Gibbs için Arsenal'e 7 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

İngiltere Milli Takımı'nda 10 maçta forma giyen Gibbs, altyapısından yetiştiği Arsenal'de ise 229 karşılaşmada 6 gol kaydetti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'Noel Baba'nın mezarı jeoradarla aranıyor

'Noel Baba'nın mezarı jeoradarla aranıyor

Fotoğraflarla 30 Ağustos resepsiyonu

Fotoğraflarla 30 Ağustos resepsiyonu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA