Kieran Gibbs resmen West Bromwich Albion'da

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Gibbs ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığı ve bu sezon takımda 3 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, West Bromwich Albion, Kieran Gibbs için Arsenal'e 7 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

İngiltere Milli Takımı'nda 10 maçta forma giyen Gibbs, altyapısından yetiştiği Arsenal'de ise 229 karşılaşmada 6 gol kaydetti.