Kiko Casilla olmazsa Foster
TOLGA’NIN yanına yedek bir güç arayan Beşiktaş’ın kaleci adayları ikiye indi.
- StarSpor
Ospina’nın Arsenal’de kalmak istediğini bildirmesinden sonra Real Madrid’in yedek kalecisi Kiko Casilla’ya yönelen Siyah-Beyazlılar, İspanyol yöneticilere şartları sorup, hafta sonuna kadar cevap beklediklerini ilettiler. Beşiktaş’ın Casilla için olumsuz cevap gelmesi halinde Southampton’da görev yapan Fraser Foster’a teklif götürecekler. Beşiktaş’ın Foster’ı gündeme aldığı The Sun gazetesine de haber oldu.
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