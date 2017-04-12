Sarayda iç karışıklık! 4 futbolcu Tudor'a isyan etti
Başakşehir maçından sonra Florya'da bir araya gelen Sneijder, De Jong, Hakan Balta ve Podolski tercihlerinden dolayı teknik direktör Igor Tudor'a isyan etti.
- Skorer
Medipol Başakşehir’e 4-0 yenilen Galatasaray’da futbolcular kazan kaldırdı.
Maçtan sonra Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir araya gelen Wesley Sneijder, Nigel De Jong ve Lukas Podolski önderliğindeki gruba, Hakan Balta gibi son dönemde kesik yiyen isimlerin de destek verdiği ve önceki gece geç saatlere kadar süren zirvede, oyuncuların teknik direktör Igor Tudor’dan memnuniyetsizliklerini yüksek sesle dile getirdikleri belirlendi.
Florya’daki buluşmada, taraftarın tepkisinin haklı ve yerinde olduğu üzerinde birleşen bu isimler, Tudor’un tercihlerini ise ciddi şekilde sorguladılar. Hırvat teknik adamın ağır antrenmanları, oyuncu seçimleri ve sürekli taktik değiştirmesinin kendilerini olumsuz etkilediği noktasında görüş bildiren futbolcuların, “Galatasaray gibi oynamıyoruz. Bize yakışan futbol bu olamaz. Sürekli taktik değişiyor. Sezon başında olması ve yapılması gerekenler en kritik dönemlerde yapılıyor. Riekerink’in suçu neydi? O kalsaydı şu anda ligdeki konumumuz daha mı kötü olurdu?” diye konuştukları ortaya çıktı.
Tudor ne yapacak?
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