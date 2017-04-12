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Sarayda iç karışıklık! 4 futbolcu Tudor'a isyan etti

Başakşehir maçından sonra Florya'da bir araya gelen Sneijder, De Jong, Hakan Balta ve Podolski tercihlerinden dolayı teknik direktör Igor Tudor'a isyan etti.

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Medipol Başakşehir’e 4-0 yenilen Galatasaray’da futbolcular kazan kaldırdı. 

Maçtan sonra Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir araya gelen Wesley Sneijder, Nigel De Jong ve Lukas Podolski önderliğindeki gruba, Hakan Balta gibi son dönemde kesik yiyen isimlerin de destek verdiği ve önceki gece geç saatlere kadar süren zirvede, oyuncuların teknik direktör Igor Tudor’dan memnuniyetsizliklerini yüksek sesle dile getirdikleri belirlendi. 

Florya’daki buluşmada, taraftarın tepkisinin haklı ve yerinde olduğu üzerinde birleşen bu isimler, Tudor’un tercihlerini ise ciddi şekilde sorguladılar. Hırvat teknik adamın ağır antrenmanları, oyuncu seçimleri ve sürekli taktik değiştirmesinin kendilerini olumsuz etkilediği noktasında görüş bildiren futbolcuların, “Galatasaray gibi oynamıyoruz. Bize yakışan futbol bu olamaz. Sürekli taktik değişiyor. Sezon başında olması ve yapılması gerekenler en kritik dönemlerde yapılıyor. Riekerink’in suçu neydi? O kalsaydı şu anda ligdeki konumumuz daha mı kötü olurdu?” diye konuştukları ortaya çıktı.

Tudor ne yapacak?

Sarı-kırmızılı futbolcuların bu şikayetlerini sportif direktör Cenk Ergün ile paylaşarak yönetime iletecekleri bildirildi. Oyuncuların, “Ya Tudor ya biz” diyerek bu konuda kesin bir çözüm isteyecekleri de dile getirildi. Diğer taraftan önceki gece maçtan sonra soluğu tesislerde alan ama ilk ayrılan isim olan teknik direktör Igor Tudor’un bu isimlerle ilgili ne gibi bir yaklaşım içinde olacağı ise merakla bekleniyor.

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