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Real Madrid'de sakat futbolcuların fazlalığı can sıkıyor

Bu hafta evinde Malaga'yı 2-1'le geçen Real Madrid'de tam 5 futbolcu sakat.

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Real Madrid'de Gareth Bale, Pepe ve Dani Carvajal'den oluşan sakat  oyuncular listesine Marcelo ve Luka Modric de eklendi. İspanya Birinci Futbol  Ligi'nde (La Liga) geçen hafta sonu oynanan Malaga maçında sakatlanarak sahayı  terk eden Marcelo ve Modric, doktor kontrolünden geçti.
 
Kulüpten yapılan açıklamada, Marcelo'nun sol bacak kaslarında 2.  derece sakatlanma tespit edildiği, Modric'in ise sağ bacağında, aşırı yüklenmeden  kaynaklanan kas ağrısı bulunduğu belirtildi. Kulüp, futbolcularının tedavi süreci  hakkında bilgi vermezken, İspanyol basını Marcelo'nun 1 ay, Modric'in de 10 gün  sahalardan uzak kalmasının beklendiğini iddia etti.
 
Kral Kupası'nda sahasında 2-1 yenildiği ilk maçın ardından 25 Ocak'ta  Celta deplasmanına çıkacak eflatun-beyazlılarda, Carvajal ve Marcelo'nun  yokluğundan dolayı özellikle defansın sol kanadında görev yapacak oyuncu olmaması  dikkati çekiyor. Ayrıca İspanyol basınına göre formsuz ve yorgun oldukları  gözlenen Cristiano Ronaldo, James Rodriguez ve Danilo'nun da teknik direktör  Zinedine Zidane'ı düşündürdüğü belirtiliyor.

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