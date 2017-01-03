Kırılma anı Fener maçı

G.Saraylı De Jong, kulüp dergisinin ocak sayısına röportaj verdi. CimBom’un ilk devredeki değişiminin Fenerbahçe maçı sonrası olduğunu vurgulayan Hollandalı futbolcu, “Kırılma anı derbi sonrasıydı. İyi oynuyorduk; fakat üst üste mağlubiyetler aldık. Derbi maçından sonra bunun olmasının nedeni kaybetmemiz değil, kaybederken nasıl oynadığımızdı. Bugünkü durumumuzdan farkımız ruh eksikti… Hiç kimse o kadar da aç değildi. Bu da kırılma noktamız oldu. Böyle devam edersek şampiyon olamayız’ dedik. Bundan sonra da kazanmaya başladık. Sadece bir beraberlik aldık” dedi. Sneijder ile ilgili de konuşan De Jong, “Wesley’nin karakteri değişmedi. Mutlu, zaman zaman huysuz. Birbirimizi çok uzun zamandır tanıyoruz. Cevap vermem için sadece bakması yeterli oluyor. Bu da futbolda çok nadir görülen bir şey” şeklinde konuştu.

Şampiyonlar ezberimde

Çocukluğunu yaşadığı yerde çok sayıda Türk olduğunu belirten De Jong, “Türkler G.Saray ve Fenerli olarak ikiye ayrılmıştı. Benim mahallemde G.Saraylı çoktu. O dönem Cim-Bom’un maçlarını çok iyi hatırlıyorum. UEFA Kupası’nı kazanan kadro hala ezberimdedir. Ben Galatasaray’a imza attığımda bizim mahalledeki Türkler çılgınlar gibi sevinmişti” dedi.