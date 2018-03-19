Kız Futsal Milli Takımı finalde!

Okullar Arası Futsal Türkiye şampiyonu olan Kocaeli temsilcisi Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi takımı, Dünya Şampiyonası’nda da Milli Takım formasıyla başarısını sürdürüyor. İsrail’de düzenlenen ISF Dünya Okul Sporları Futsal Şampiyonası’nda grubundaki maçlarda sırasıyla Tayvan’ı 4-2, Fransa’yı 8-6 ve Çin’i 4-1 yenen milliler gruptaki son maçında ise ev sahibi İsrail’i de 3-1 yendi.

Bu skorlarla grubu namağlup lider tamamlayan milliler, yarı finalde İtalya’nın rakibi oldu. Yarı final maçında da İtalya’yı 2-0’lık skorla geçen milliler, finalde Brezilya ile mücadele edecek.

Final maçı Türkiye saati ile yarın 13.00 de oynanacak.

(İHA)