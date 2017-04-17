Kız kardeşini kaybeden Isaiah Thomas'tan sıra dışı performans
Kız kardeşini trafik kazasında kaybeden Isaiah Thomas, Doğu Konferansı ilk tur ilk maçına çıkmak istediğini Celtics teknik ekibine belirtti. Thomas, yoğun duygularla çıktığı karşılaşmada inanılmaz bir performans sergiledi.
NBA takımlarından Boston Celtics'in All Star oyuncusu Isaiah Thomas'ın kızkardeşi feci bir şekilde hayatını kaybetti. 28 yaşındaki yıldız oyun kurucunun, 22 yaşındaki kardeşi Chyna Thomas, memleketleri Washington'da bir trafik kazasında öldü.
Aracın hakimiyetini kaybeden, direksiyon başındaki 22 yaşındaki talihsiz sürücü yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Arabayı kullandığı esnada emniyet kemeri kullanmadığı tespit edilen Chyna, kaza anında hayatını kaybetti.
Kız kardeşini kaybeden Isaiah Thomas Boston Celtics’in Chicago Bulls ile oynadığı Doğu Konferansı ilk tur ilk maçına çıkmak istediğini Celtics teknik ekibine belirtti.
Maça bu duygularla çıkan Thomas, süre aldığı 38 dakikada 33 sayı, 5 ribaund, 6 asist, 1 top çalma istatistikleriyle harika bir maç çıkardı. Bu performansa rağmen mücadeleyi 106-102 Bulls kazandı.
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