Kızılyıldız: 72 Anadolu Efes: 86
THY Euroleague’de 21. hafta maçında Anadolu Efes, Kızılyıldız'a konuk oldu. Sırbistan'daki maçı Anadolu Efes 72-86 kazandı.
THY Euroleague’de 21. hafta maçında Anadolu Efes, Kızılyıldız'a konuk oldu. Sırbistan'daki maçı Anadolu Efes 72-86 kazandı.
THY Euroleague'de temsilcimiz Anadolu Efes Kızılyıldız deplasmanına konuk oldu. Temsilcimiz Anadolu Efes, son 7 Euroleague maçında kazanan Kızılyıldız'ı 86-72 yenmeyi başardı.
Anadolu Efes bu galibiyetle galibiyet sayısını 10'a çıkarttı. Kızılyıldız ise 12 galibiyette kaldı. Derrick Brown 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Bryant Dunston mücadele 16 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu. Kızılyıldız'da Marko Simonovic'in 17 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
Efes seriye son verdi
Anadolu Efes, son 7 Euroleague maçında; CSKA Moskova, Real Madrid, Fenerbahçe gibi Euroleague final four adayı takımlarını yenen Kızılyıldız'ın serisine son verdi.
KIZILYILDIZ 72-86 ANADOLU EFES
1.PERİYOT
Kızılyıldız-Anadolu Efes: 20-16
2.PERİYOT
Kızılyıldız-Anadolu Efes: 36-47
3.PERİYOT
Kızılyıldız-Anadolu Efes: 52-61
4.PERİYOT
Kızılyıldız-Anadolu Efes: 72-86
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