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Kjaer Başakşehir karşısında sahada olacak

Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Kjaer, yarın oynanacak olan Başakşehir maçında ilk 11'de yer alacak.

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Zirve mücadelesinde sarı lacivertlilerin kaderini belirleyecek karşılaşmada oynayıp, oynamayacağı merak konusu olan Danimarkalı savunmacı yüreklere su serpti.
 
Kjaer yarın sahada boy gösterecek. Ağrılarına rağmen zorlu mücadelede takım arkadaşlarını yalnız bırakmayacak olan tecrübeli oyuncu, ilk 11’de yer alacak.
 
Fenerbahçe’deki bir diğer gelişme de Van Persie’yle ilgili… Orta sahadaki sıkıntı nedeniyle Dick Advocaat, Hollandalı yıldızı 10 numara pozisyonunda değerlendirecek. Toplar, tecrübeli yıldız tarafından toplanıp, değerlendirilecek. Ancak, bu Advocaat’ın A planı. Fiziksel olarak henüz hazır görünmeyen Van Persie’yle ilgili son karar maç saati verilecek.

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