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Simon Kjaer: Kupa kaldırmadan Fenerbahçe'den ayrılmam

İsmi Avrupa devleriyle anılan başarılı stoper Simon Kjaer, kupa kazanmadan Fenerbahçe'den ayrılmayacağını söyledi.

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Zaman zaman Avrupa takımları ile anılan Simon Kjaer, Fenerbahçe'de kupa kaldırmadan hiçbir yere gitmek istemediğini söyledi.
 
Ülkesinin basınına konuşan Danimarkalı, üçüncü kaptanlığa kadar yükseldiği sarı-lacivertli takımda mutlu olduğunu belirterek, "İyi bir hava yakaladık. Umarım böyle devam ederiz. Patron Advocaat ilk geldiği zamanlarda sistemini bilmediğimiz için bocaladık ama artık taşlar yerine oturdu ve tren rayında. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.
 
"SKRTEL İLE UYUMLUYUZ"
 
Takımda herkesle iyi anlaştığını sözlerine ekleyen tecrübeli stoper, mevkidaşı Skrtel için "Onunla çok iyi bir uyum yakaladık. Birbirimizin açıklarını kapatıyoruz. Neustadter ile oynadığı zaman da aynı şey geçerli" dedi.
 
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