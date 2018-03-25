Kobe Bryant: Ronaldo ağladığında mutlu oldum

NBA tarihinin unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Kobe Bryant, futbol hakkında konuşurken Milan, Barcelona, Şampiyonlar Ligi, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo olmak üzere birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

''KÜÇÜKKEN MİLAN'I TAKİP EDİYORDUM''

6 ila 13 yaşları arasında İtalya'da yaşayan Kobe Bryant, kaldığı süre boyunca Serie A'yı takip ettiğini belirtirken ''Çok küçüktüm ama hayatı orada öğrendim, İtalyan futbolunu tutkuyla takip ettim. Kalbimin bir parçası İtalyan olarak atıyor. Serie A'yı takip ediyordum ama özellikle Milan'ı takip ediyordum. Çünkü Milan'da Marco Van Basten oynuyordu. Ben de arkadaşlarımla futbol oynarken Van Basten gibi goller atmaya çalışıyordum. Asla futbola olan tutkumu kaybetmedim.'' sözlerini kullandı.

''PEP İNANILMAZ İŞLER YAPIYOR'

Avrupa futbolu hakkında değerlendirmelerde bulunan Kobe, ''Premier Lig, Serie A ve La Liga'yı takip ediyorum. İngiltere'de Pep'in yaptıkları inanılmaz. Şampiyonlar Ligi'ni de kazanabilir. Milan'ın son hali de hoşuma gidiyor. Tabii Barcelona maçlarına da bakıyorum. Real Madrid ligde koptu ama üst üste 3. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilirler'' dedi.

''RONALDINHO BÜYÜK BİR ARTİST, ÇOK ZEKİ''

Son 10 yılda Barcelona'yı çok beğendiğini söyleyen basketbol efsanesi, ''Barcelona'yı seviyorum çünkü arkadaşlarım Ronaldinho ve Messi oynadı. Ronaldinho oynadığında televizyona bağlıyordu. Ne büyük bir artistti! Çok zeki! O tarz oyuncular futbolu sevdiriyor. Leo Messi de büyük bir artist. Tek eksikliği Dünya Kupası'nı kazanmak.'' şeklinde konuştu.

''RONALDO AĞLADIĞINDA...''

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu kıyaslayan eski NBA şampiyonu, ''Tabii ki Leo'yu daha çok seviyorum ama ben bir futbol taraftarıyım. O yüzden Cristiano gibi futbolcuları seyretmek büyük keyif. Ronaldo'ya büyük saygı duyuyorum. Harika bir kariyeri oldu. Milyonlarca insanın örnek alacağı bir insan. Her zaman kazanmak istiyor! Portekiz ile Euro 2016'yı kazandığında ağladı. O kadar ağladığında ben de onun için mutlu oldum. Ne büyük bir şampiyon! Ruhunu ve bedenini sahaya koydu ve sadece kazanmayı istedi. Ronaldo büyük bir şampiyon. Tarihteki en büyük futbolculardan biri. Buna hiç şüphe yok'' diyerek Portekizli futbolcu için övgü dolu sözler kullandı.

(Sporx)