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Kocaman, 10 numara için Aatif'ı istedi!

Fenerbahçe'de gönderileceği gündemde olan Aatif Chahechouhe'ya Atiker Konyaspor talip oldu.

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Konyaspor devre arası transferine Aatif Chahechouhe ile devam etmek istiyor. Fofana’yı alarak takımını güçlendiren Atiker Konyaspor, 10 numara pozisyonu için ise tüm görüşmelerini Aatif’a bağladı.
 
Teknik direktör Aykut Kocaman’ın takımında görmeyi çok istediği Faslı yıldız için Fenerbahçe yönetiminin kararını vermesini bekleyen Yeşil- Beyazlılar bu yüzden alternatif oyuncularla yapılan görüşmeleri askıda tutuyor. Aatif’in da Konya’ya yeşil ışık yaktığı öğrenilirken transferin bonservis konusundaki detaylara kaldığı ifade edildi. 
 
(Fanatik)

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