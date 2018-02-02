Kocaman: Adalet istiyorum
Kocaman, “Bize çok kolay kart çıkartan hakemler, sıra rakiplere gelince, daha ağır hareketlerde bile gözlerini kapatıyor. Fener’i harcamak bu kadar kolay değil” dedi.
- AYGÜN ÖZİPEK
Giresunspor maçının ardından “Bu hakemlerle şampiyon olamayız” diyen Teknik Direktör Aykut Kocaman, adalet istediğini söyledi. Fenerbahçe’nin hocası, soyunma odasında Hasan Ali’nin ayağını gördükten sonra bu konuda sert bir açıklama yaparken, dün de tepkisini göstermeye devam etti.
HERKESE SAYGILIYIM
Kocaman şöyle konuştu: “İstediğim tek şey, biraz adalet. Bize kart verilen pozisyonların daha ağırlarını rakiplerimizin oyuncuları yaptığında hakemlerin gözleri kapanıyor. Kimsenin hakkına, hukukuna saldıracak bir yapım yok ama hakemler de düdüklerini artık biraz adaletli çalsın.”
LİGİN KALİTESİ DE ARTAR
“Ne benim ne de oyuncularımın bunlarla mücadele etme gücü yok. Fenerbahçe bu ülkenin en büyük sivil toplum örgütlerinden bir tanesi, futbol adına da en önemli aktörü. Fenerbahçe’yi harcamak bu kadar kolay olmamalı. Hakemler adaletli olursa yarışmanın da kalitesi artar.”
Kocaman PFDK’lık oldu
Kupadaki Giresun maçından sonra “Bu hakemlerle işimiz zor. Ne Türkiye Kupası’nda ne de ligde şampiyon olmamız zor” diyen Aykut Kocaman, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından ‘sportmenliğe aykırı’ davranıştan PFDK’ya sevk edildi. Kurulun, deneyimli teknik adama 1 maç ceza vermesi bekleniyor.
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