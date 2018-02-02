Kocaman: Adalet istiyorum

Giresunspor maçının ardından “Bu hakemlerle şampiyon olamayız” diyen Teknik Direktör Aykut Kocaman, adalet istediğini söyledi. Fenerbahçe’nin hocası, soyunma odasında Hasan Ali’nin ayağını gördükten sonra bu konuda sert bir açıklama yaparken, dün de tepkisini göstermeye devam etti.

HERKESE SAYGILIYIM

Kocaman şöyle konuştu: “İstediğim tek şey, biraz adalet. Bize kart verilen pozisyonların daha ağırlarını rakiplerimizin oyuncuları yaptığında hakemlerin gözleri kapanıyor. Kimsenin hakkına, hukukuna saldıracak bir yapım yok ama hakemler de düdüklerini artık biraz adaletli çalsın.”

LİGİN KALİTESİ DE ARTAR

“Ne benim ne de oyuncularımın bunlarla mücadele etme gücü yok. Fenerbahçe bu ülkenin en büyük sivil toplum örgütlerinden bir tanesi, futbol adına da en önemli aktörü. Fenerbahçe’yi harcamak bu kadar kolay olmamalı. Hakemler adaletli olursa yarışmanın da kalitesi artar.”