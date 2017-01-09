Futbolda Şikede Kumpas açıklaması: Daha ortaya çıkacak gerçekler var

Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'nin başındayken 2011 yılında söylediği "Gerçeklerin bir gün ortaya çıkma gibi kötü bir huyu vardır." sözlerinin ve geçtiğimiz ay "Futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurulduğuna dair iddianamenin kabul edilmesinin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Aslında sorunun içinde yanıtım var. Daha ortaya çıkacak gerçekler var ama nereye kadar çıkarılabilir, bundan emin değilim. Bunun altında çok daha fazla şeyler olduğunu görüyorum, hissediyorum. O gün de söylemiştim. Daha ortaya çıkacak şeyler var."

"Oyuncularım milli takım çağrılmadıkları için üzülüyor"

Aykut Kocaman, geçen sezon başarılı bir sezon geçirmelerine rağmen futbolcularının A Milli Futbol Takımı'na seçilmemeleriyle de ilgili açıklama yaptı.

Geçen sezonun ikinci yarısını 40 puanla tamamladıklarını vurgulayan Kocaman, "Bu 40 puan barajı tek devre için ciddi bir şey. Bu sezon bunu ilk yarıda yakalayan olmadı. Ligin en az gol yiyen takımıydık. Oyuncuların milli takıma çağrılmaması bizi etkiliyor. Futbolcularımızın milli takıma çağrılmamasının nedenleri konusunda kişisel olarak bir takım şeyler üretebiliyorum ama futbolcular genç adamlar. Yaptıkları işin karşılığını milli takım formasıyla almak istiyorlar. Oyuncularım üzülüyor. Ben durumu anlıyorum, bu yüzden problem yok." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz tekrar Avrupa'ya gitmek"

Tecrübeli teknik adam, bu sezon ligi yine Avrupa kupalarına katılabilecek bir konumda bitirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Kamp döneminin iyi geçtiğini ancak sakatlıklardan dolayı eksiklerin olduğunu belirten Kocaman, ligin ikinci bölümüyle ilgili şunları söyledi:

"İlk yarıdan farklı olarak en büyük beklentim, maçların kırılma anlarını daha iyi oynamak. Oyun olarak beklentim aynı ama bunun sonuçlara biraz daha yansımasını bekliyoruz. İlk yarıdaki ortalama 1,4 puanı, 1,7'lere çıkarmalıyız. Bunu yapabilirsek ilk 5'in içinde yer alırız. Tekrar Avrupa'ya gidecek kapıları aralayabilmek, en büyük hedefimiz olarak gözüküyor."

"Kupa lige göre zor"

Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmanın zorluğuna dikkati çekti.

Yeni statü gereği finalistin artık Avrupa Ligi'ne katılamadığının altını çizen Kocaman, "Kupa, eleştiri anlamında söylemiyorum, ayrı paralel lig olarak gidiyor. Pek çok takımda burada kendini ifade etmeye çalışıyor. Seribaşı uygulamalarından dolayı kupa kazanmak, 5-6 yıl öncesine oranla bizim çapımızdaki takımlar için zorlaştırıldı. Avrupa için, lige göre bence yolu daha fazla uzaklaştırıyor. Ligde ilk 4-5'e girip, Avrupa kupalarına gitmek daha mantıklı gibi gözüküyor." şeklinde konuştu.

"Medipol Başakşehir gibi takımların başarısı olağan olmalı"

Yeşil-beyazlıların teknik direktörü, Medipol Başakşehir ve benzer takımların başarısının artık olağan bir durum olarak gündeme gelmesi gerektiğini savundu.

Medipol Başakşehir'in güçlü bir çıkışla ligin ilk bölümünü lider tamamlandığını vurgulayan Kocaman, şöyle devam etti:

"Medipol Başakşehir şampiyon olabilir. Çok güçlü bir sprint attılar. İkinci yarı bunun üzerine bir sprint daha koymaları gerekiyor. 100 yıldır şampiyonluğa oynayan takımlar arasında buna güçleri yeter mi, merak ediyorum. Eşik atlama açısından Medipol Başakşehir ve benzeri takımların 'büyük sürpriz' düşüncesinden çıkarak bu durumu (şampiyonluk) olağan hala getirmeyi başarmaları benim dileğimdir. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş güçlü hamleler yapıyorlar. Ekonomik olarak da ihtiyaç duydukları dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için çabalıyorlar. İkinci yarı bu takımlar Medipol Başakşehir'e daha güçlü karşılık verebilir."

"Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın şansı Osmanlıspor'dan fazla"

Aykut Kocaman, grup aşamasında elendikleri UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın, Osmanlıspor'a göre daha ileriye gidebileceğini belirtti.

Son 32 turundan itibaren herkesin şampiyonluğa odaklandığını aktaran tecrübeli teknik adam, "Seviyesi ve kalitesi yüksek takımlar var. Doğru kuralar kadar, o günkü performanslar da önemli. Zorlu bir yolculuk olacak. Özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadro kalitesi ve engin Avrupa deneyimleri, Osmanlıspor'a göre daha ileride olduklarını gösteriyor." diyerek sözlerini tamamladı.