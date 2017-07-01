Aykut Kocaman'ın istediği 'merkez forvet' ortaya çıktı: Diego Rolan

Sarı-Lacivertliler, transferde önceliği forvete verdi. Emenike’nin kadro dışı bırakılması ve Fernandao’nun tatilden fiziksel anlamda çok vasat bir şekilde dönmesi sonrası golcü takviyesi Fenerbahçe için acil bir hal aldı. Aykut Kocaman da dünkü basın toplantısında, “Merkez forvete nokta atışı transfer yapmamız gerek” diyerek bunu açıkladı. Kocaman’ın tanımını yaptığı ismin, Bordeaux’nun yıldızı Diego Rolan olduğu öğrenildi. Uruguaylı forvet geçen sezon da gündeme gelmişti. Hatta Rolan ile anlaşma sağlansa da Fransız ekibinin 15 milyon Euro’dan kapıyı açması nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Fenerbahçe’nin pazarlıklarda bu kez önemli bir avantajı olacak: Rolan’ın 1 senelik sözleşmesi kaldı...

Sözleşme uzatmıyor

24 yaşındaki oyuncu geçen sene takımdan ayrılmak istese de kulübünün yüksek bonservis bedeli belirlemesi nedeniyle kaldı. Rolan, artık şampiyonluk yarışı verecek bir takımda oynamayı hedefliyor. Bu nedenle Bordeaux’nun sözleşme uzatma teklifini geri çevirdi. Sarı- Lacivertliler, Fransız ekibiyle pazarlıklara bir an önce başlayacak. Hedef, 27 Temmuz’da oynanacak Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda yeni golcünün sahada olması. Yönetim, bu transfer için kaynağı, Kjaer ve Ozan Tufan’ın satışıyla elde edecek.