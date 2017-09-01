Köln'den Tolga Ciğerci'ye transfer teklifi
Galatasaray'da bu sezona iyi bir başlangıç yapan Tolga Ciğerci'ye Köln'den transfer teklifi geldiği ortaya çıktı!
Alman Kicker dergisi Köln'ün, Tolga Ciğerci için G.Saray'ın kapısını çaldığını yazdı. Tolga'nın da sözleşmesinde 8 milyon euro'luk serbest kalma bedeli olmasına rağmen gurbetçi oyuncunun, Almanya'ya geri dönmeyi düşünmediği iddia edildi. Ayrıca G.Saray'ın da böyle bir satışla ilgilenmediğini Alman ekibine ilettiği belirtildi.
(Sabah)
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