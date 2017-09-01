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Köln'den Tolga Ciğerci'ye transfer teklifi

Galatasaray'da bu sezona iyi bir başlangıç yapan Tolga Ciğerci'ye Köln'den transfer teklifi geldiği ortaya çıktı!

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Alman Kicker dergisi Köln'ün, Tolga Ciğerci için G.Saray'ın kapısını çaldığını yazdı. Tolga'nın da sözleşmesinde 8 milyon euro'luk serbest kalma bedeli olmasına rağmen gurbetçi oyuncunun, Almanya'ya geri dönmeyi düşünmediği iddia edildi. Ayrıca G.Saray'ın da böyle bir satışla ilgilenmediğini Alman ekibine ilettiği belirtildi.

(Sabah)

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