Köln'den Tolga Ciğerci'ye transfer teklifi

Alman Kicker dergisi Köln'ün, Tolga Ciğerci için G.Saray'ın kapısını çaldığını yazdı. Tolga'nın da sözleşmesinde 8 milyon euro'luk serbest kalma bedeli olmasına rağmen gurbetçi oyuncunun, Almanya'ya geri dönmeyi düşünmediği iddia edildi. Ayrıca G.Saray'ın da böyle bir satışla ilgilenmediğini Alman ekibine ilettiği belirtildi.

(Sabah)