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Konfederasyonlar Kupası'nda Kamerun ile Avustralya 1-1 berabere kaldı

2017 Konfederasyonlar Kupası B Grubu'nda Kamerun ile Avustralya 1-1 berabere kaldı.

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2017 Konfederasyonlar Kupası B Grubu'nda oynanan maçta Kamerun ile Avustralya karşı karşıya geldi. Stadion Krestovskyi'de oynanan maç 1-1 sona erdi.

Kamerun'un golü 45. dakikada Frank Zambo'dan gelirken, Avustralya'da Mark Milligan, 60. dakikada penaltıdan attığı golle skoru belirledi.

ABOUBAKAR 90 DAKİKA OYNADI, 7 ŞUT ÇEKTİ

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar, 90 dakika sahada kalırken istekli bir oyun ortaya koyup tam 7 şut çekti ancak etkili olamadı.

Bu sonucun ardından İki takım da puanını 1 yaptı ve son maçlar öncesi şanslarını sürdürdü.

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