Konoplyanka kimdir nereli kaç yaşında hangi takımda oynuyor? Son zamanlarda futbol camiasında yoğun bir hareketlilik var. Takımların transfer haberleri futbol gündeminden düşmüyor. Büyük futbol takımlarından biri olan Galatasaray’da birçok isimle transfer konusunda görüşüyor. En son Nijeryalı 21 yaşındaki genç futbolcu Oghenekaro Etebo’nun Galatasaray’a önerildiği duyulmuştu. Galatasaray'ın transfer listesindeki savunma oyuncusu Acerbi, görüşmelerle ilgili konuştu. İtalyan TMW Radyoya konuşan Acerbi, Sarı Kırmızılı ekibi kendisinin retdetmediğini söyledi. Sassuolo ile Galatasaray'ın anlaşamadığını kaydeden Acerbi, diğer tekliflere yoğunlaştığını söyledi. Bugün ise sosyal medyada bir hareketlilik yaşandı. Konoplyanka Galatasaray’ı sosyal hesabı üzerinden takibe aldı. Detaylar haberimiz içerisinde sizlerle.

Konoplyanka Kimdir?

Konoplyanka Ukraynalıdır. Almanya Bundesliga takımı Schalke 04'te oynamaktadır. 27 yaşındadır. Geçen sezon forma giydiği 29 resmi karşılaşmada rakip fileleri 7 kez havalandırırken, 2 de asist yapmıştır.

Yevhen Olegoviç Konoplyanka, sağ ve sol kanat mevkilerinde oynayan Ukraynalı millî futbolcu. 2016-2017 sezonunda Schalke 04 takımına kiralanmıştır ve Ukrayna Millî Futbol Takımı forması da giymektedir.

Yevhen Olegoviç Konoplyanka (d. 29 Eylül 1989 Kirovograd), sağ ve sol kanat mevkilerinde oynayan Ukraynalı millî futbolcu. 2016-2017 sezonunda Schalke 04 takımına kiralanmıştır ve Ukrayna Millî Futbol Takımı forması da giymektedir. 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da kadroda kendine yer bulmuştur.

Anavatandaki isim: Коноплянка Євген Олегович

Doğum tarihi: 29 Eyl 1989

Doğduğu il: Kirovograd SSCB

Yaş: 27

Boyu: 1,76 m

Uyruğu: Ukrayna Ukrayna

Mevki: Forvet - Sol Kanat

Ayak: sağ ayak

Oyuncu danışmanı: Promoesport

Güncel kulüp: Sevilla

Takıma katılma tarihi: 9 Tem 2015

Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2019