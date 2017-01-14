Konya GS özet Sabri'den 3 puanı getiren gol

Konya GS özet dakikalarına Sabri’nin golü damga vurdu. Galatasaray, zorlu Konyaspor deplasmanında 3 puan kovalıyor. Sarı-kırmızılı ekip ikinci yarıda Sabri’nin ayağından bulduğu golle deplasmanda maçı önde götürüyor. Konya GS özet dakikaları büyük heyecana sahne oldu. Spor Toto Süper Lig 17. Hafta maçı Konyaspor Galatasaray maç özeti haberimizde yer alıyor.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇ ÖZETİ (1.YARI)

3.dakikada Galatasaray etkili geldi. Carole'un ortasında Josue penaltı noktası üzerinden kafayı vurdu, kaleci Serkan güzel bir plonjonla topu kontrol etti.

8.dakikada Konyaspor çok net bir fırsatı değerlendiremedi. Rakip yarı alanın ortalarından Ali Çamdalı'nın havalandırdığı topu Skubic kafayla indirdi, penaltı noktası üzerinde müsait durumdaki Bajic'in volesinde top yandan auta çıktı.

27.dakikada Konyaspor bir tehlike daha yarattı. Ömer Ali'nin pasıyla ceza sahası içinde topu alan Bajic, kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken Semih araya girdi ve onu durdurdu. Bu sırada Muslera topun sahibi olurken Bajic yerde kaldı. Penaltı beklentilerine Mete Kalkavan'dan olumsuz yanıt geldi.

32.dakikada Konyaspor mutlak bir golden oldu. Konyaspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan yapılan ortada Skubic'in kafayla indirdiği topu kale alanı içinde bomboş durumda bulunan Bajic kontrol edip kaleye yollamak istedi ancak istediğini gerçekleştiremeyince ev sahibi ekip mutlak golden oldu.

Konyaspor üst üste goller kaçırmaya devam ediyor. 38’de Konyaspor'un kendi yarı alanından kullandığı serbest vuruşta Mehmet Uslu savunma arkasına çok iyi hareketlendi, soldan ceza sahasına girdi ve tersten bindiren Skubic'e nefis bir top gönderdi. Skubic bomboş durumda çok kötü bir vuruşla topu farklı şekilde auta gönderdi.

Maçta ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇ ÖZETİ (2.YARI)

51.dakikada Galatasaray’ın yeni transferi Rodrigues’in de katkılarıyla sarı kırmızılı ekip golü buldu. Sol kanattan hızla atağa çıkan Garry Rodrigues, son çizgiye inmeden içeriye nefis bir top gönderdi. Arka direkte Sabri vurdu, kaleciden dönen topu bir kez daha tamamladı ve ağlara gönderdi: 0-1

58.dakikada Sabri rakip kaleyi yokladı. Sneijder'in ortasında Serkan'ın arkaya sektirdiği topa Sabri gelişine çok sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

66’da Muslera kalesinde devleşti. Konyaspor beraberliğe çok yaklaştı. Ali Çamdalı'nın nefis pasıyla Skubic bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Onun sağ çaprazdan müsait pozisyonda yaptığı vuruşta Muslera açıyı iyi daraltarak mutlak golü çıkardı.

71.dakikada Konyaspor sahada 10 kişi kaldı. Ali Çamdalı, sarı kartın ardından itirazlarını yoğun şekilde sürdürünce Mete Kalkavan önce ikinci sarıyı, ardından da kırmızı kartını çıkardı. Konyaspor 10 kişi.

76.dakikada Galatasaray'ın yeni transfer Garry Rodrigues, sol kanattan aldığı topla ceza alanına doğru kat etti ve iyi bir vuruşla topu kaleye gönderdi. Penaltı noktasına kadar çıkan Serkan, kritik bir dokunuşla golü önledi. Top direğin dibinden kornere çıktı.

86’da Sabri yine kaleyi yokladı. Galatasaray'da Linnes sağdan bindirdi ve ortasını yaptı, Sabri'nin nefis kafa vuruşunda kaleci Serkan topu güçlükle çıkardı.

88’de Podolski tehlike yarattı. Ceza sahası içinde bir anda topu önünde bulan Podolski'nin bomboş durumda yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.

90+6’da Konya'da son düdük çaldı. Galatasaray, Atiker Konyaspor'u Sabri'nin golüyle 1-0 mağlup etti ve kritik bir galibiyet elde etti.