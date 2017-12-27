Konyaspor - Trabzonspor muhtemel 11'ler...
Ligde son haftalardaki performansıyla yükselişe geçen ve üst sıraları zorlayan Bordo-Mavililer, artık gözünü Ziraat Türkiye Kupası’na çevirdi.
Kupada ilk olarak Çorum Belediyespor’u 6-0’lık skorla eleyen Karadeniz temsilcisi, 5. Tur’da BB Erzurumspor’u 4-0 ve 5-1’lik skorlarla saf dışında bırakmıştı. Son 16 Turu’nda bugün deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmayı planlıyor.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma 18.30'da başlayacak. Mücadeleyi STAR.COM.TR'den CANLI takip edebilirsiniz.
Muhtemel 11'ler
Konyaspor: Serkan, Ali Turan, Filipovic, Ferhat, Skubic, Manyama, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Milosevic, Musa, Bourabia
Trabzonspor: Esteban, Kamil Ahmet, Uğur, Durica, Mas, Okay, Kucka, Abdülkadir, Sosa, Castillo, Rodallega
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