Konyaspor - Vitoria Guimaraes'i 2-1 yendi

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. hafta maçında Temsilcimiz Atiker Konyaspor kendi sahasında Portekiz temsicisi Vitoria Guimaraes'i konuk etti. Konyaspor maçı 2-1 kazandı.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele temsilcimizin gollerini 24. dakikada Musa Araz, 48. dakikada Deni Milosevic kaydetti. Konuk ekibin tek golünü 74. dakikada Paolo Hurtado attı. Bu sonuçla Konyaspor 3 puanla grupta 2. sıraya yerleşti.

Öte yandan Atiker Konyaspor, Avrupa'da oynadığı 8. maçında ilk galibiyetini elde etti.

ATİKER KONYASPOR VİTORİA SC İLK 11'LERİ

Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ö. Ali, Jonsson, Bourabia, Milosevic, Fofana, Musa Araz, Friday

Guimaraes: Silva, Konan, Pedrao, Jubal, Aurelio, Celis, Wakaso, Hurtado, Heldon, Raphinha, Estupinan

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'i konuk eden Atiker Konyaspor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, Süper Lig'de son oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ilk 11'ine göre biri zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Ligde oynadığı Teleset Mobilya Akhisarspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolculardan Eren Albayrak sakatlığı nedeniyle takım kadrosunda yer almazken, Moke de yedek soyundu. Vitoria Guimaraes karşısında teknik direktör Akçay, bu oyuncuların yerine Filipovic ve Friday Eze'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar evindeki tüm maçları seyircisiz oynayan Atiker Konyaspor'u taraftarları, Vitoria Guimaraes karşısında yalnız bırakmadı.

Tribünlerin büyük bölümü dolarken, Vitoria Guimaraes taraftarına ayrılan bölümde ise yaklaşık 20 Portekizli futbolseverin yer aldığı gözlendi.

Basın mensupları da maça yoğun ilgi gösterirken, 6'sı yabancı olmak üzere toplam 110 medya çalışanı karşılaşmaya akredite oldu.

Öte yandan, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde iş elbiseleriyle bindikleri otobüste koltuklar kirlenmesin diye ayakta seyahat eden maden işçileri, karşılaşmayı Konyaspor Kulübünün yöneticileriyle locadan izledi.

Martins'ten zorunlu değişiklik

Vitoria Guimaraes Teknik Direktörü Pedro Martins, takımının Portekiz liginde 4. sırada bulunan Maritimo'yu 2-1 yendiği maçın kadrosunda zorunlu bir değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Martins, Maritimo maçında ilk 11'de yer alan kaleci Jesus'un sakatlığı nedeniyle bu oyuncunun yerine diğer file bekçisi Miguel Silva'ya formayı verdi.