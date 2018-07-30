Konyaspor Eliseu ile masaya oturdu
Transfer döneminin hızlı takımlarından Konyaspor, Benfica'da oynayan Eliseu ile anlaşmaya çok yakın.
Transfer çalışmalarında gaza basan Atiker Konyaspor, Ertuğrul Taşkıran, Uğur Demirok, Evgen Opanasenko ve Marco Javtovic transferlerinin ardından bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Sol bek arayışlarını sürdüren Yeşil-Beyazlılar, Portekiz devi Benfica ile yollarını ayıran Eliseu ile ilk temasını kurdu.
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