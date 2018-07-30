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Konyaspor Eliseu ile masaya oturdu

Transfer döneminin hızlı takımlarından Konyaspor, Benfica'da oynayan Eliseu ile anlaşmaya çok yakın.

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Transfer çalışmalarında gaza basan Atiker Konyaspor, Ertuğrul Taşkıran, Uğur Demirok, Evgen Opanasenko ve Marco Javtovic transferlerinin ardından bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Sol bek arayışlarını sürdüren Yeşil-Beyazlılar, Portekiz devi Benfica ile yollarını ayıran Eliseu ile ilk temasını kurdu.

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