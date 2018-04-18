Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Konyaspor Eto'o için TFF'ye gidiyor

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Samuel Eto'o'nun Antalyaspor karşılaşmasında uygunsuz davranışta bulunduğu iddiasına ilişkin, 'Antalyasporlu yöneticilerin geçen hafta içinde ortamı germek, tansiyonu yükseltmek için ortaya attıkları sorumsuz, mesnetsiz, belgesiz iftiralarını TFF'ye taşıyoruz.' ifadesini kullandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Baydar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Antalya Stadı'ndaki  Antalyaspor-Atiker Konyaspor maçından sonra futbolcuları Eto'o'nun sahadan  ayrılırken rakip takım taraftarlarına uygunsuz davranışta bulunduğu iddialarını  değerlendirdi.

Söz konusu iddiaların asılsız olduğunu ifade eden Baydar, konuyla  ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuracaklarını belirterek şunları  kaydetti:

"Antalyasporlu yöneticilerin geçen hafta içinde ortamı germek,  tansiyonu yükseltmek için ortaya attıkları sorumsuz, mesnetsiz, belgesiz  iftiralarını TFF'ye taşıyoruz. Hazırladığımız dosya gün bitiminde ilgili  kurullara iletilecek. Kritik maç öncesi bu stratejiyle futbolcumuz Samuel Eto'o  ve takımıza karşı organize nefret tohumları ekilmiştir. Bu provokasyonun amacı  belliydi, takımımızın ve oyuncumuzun performansını etkilemek. Bir hafta boyunca  Eto'o üzerinden yapılan hadsiz açıklamalar, yeni algı operasyonlarıyla devam  ediyor. Camiamızı bu şekilde karalamaya çalışanlara hukuk nezdinde gereken cevap  verilecektir."

TFF ve Etik Kurulunun, konuyu en ince ayrıntısına kadar inceleyeceğine  inandıklarını vurgulayan Baydar, "Hiç kimse elinde kesin bilgi ve belgeler  olmadan bir kulübü ve futbolcuyu zan altında bırakamaz, karalayamaz, iftira  atamaz. Her fırsatta bu yola tevessül edenler için ilgili kurulların değerli  üyelerinin adaletli şekilde konuyu ele alıp emsal bir karar vereceğine  inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Pakistan 700 kilometre menzilli ´Babur´ füzesini test etti

Pakistan 700 kilometre menzilli ´Babur´ füzesini test etti

Hangi ülke ordusunda kaç asker var?

Hangi ülke ordusunda kaç asker var?

Sakın bu isimleri çocuklarınıza vermeyin

Sakın bu isimleri çocuklarınıza vermeyin

Evinde beslediği kertenkeleye yem oldu

Evinde beslediği kertenkeleye yem oldu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA