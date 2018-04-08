Konyaspor evinde Sivasspor'u 5-0 yendi!

Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın en kritik maçlarından birinde Konyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından ivme yakalayan Konyaspor, hayati önem taşıyan maçta Sivasspor'u 5-0 mağlup ederek bir nebze de olsa rahat nefes aldı. Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 16. dakikada Skubic, 59. dakikada Bourabia, 69. ve 75. dakikada Samuel Eto'o, 87. dakikada Volkan Şen kaydetti. Sivasspor'da kaleci Tolgahan Acar kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Konyaspor, Sivasspor karşısında aldığı galibiyetin ardından puanını 28'e yükseltti. Konyaspor, ligde önümüzdeki hafta Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'ne kalma mücadelesi veren Sivasspor ise Konyaspor karşısında aldığı yenilginin ardından ligde 41 puanda kaldı.