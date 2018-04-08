Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Konyaspor evinde Sivasspor'u 5-0 yendi!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Atiker Konyaspor sahasında Demir Grup Sivaspor'u 5-0 mağlup etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın en kritik maçlarından birinde Konyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. 
 
Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından ivme yakalayan Konyaspor, hayati önem taşıyan maçta Sivasspor'u 5-0 mağlup ederek bir nebze de olsa rahat nefes aldı. Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 16. dakikada Skubic, 59. dakikada Bourabia, 69. ve 75. dakikada Samuel Eto'o, 87. dakikada Volkan Şen kaydetti. Sivasspor'da kaleci Tolgahan Acar kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
 
Konyaspor, Sivasspor karşısında aldığı galibiyetin ardından puanını 28'e yükseltti. Konyaspor, ligde önümüzdeki hafta Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'ne kalma mücadelesi veren Sivasspor ise Konyaspor karşısında aldığı yenilginin ardından ligde 41 puanda kaldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yalıya çarpan tankerin çarpma anı kameralarda

Yalıya çarpan tankerin çarpma anı kameralarda

Bu iskeletler şaşkına çevirdi

Bu iskeletler şaşkına çevirdi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Zeka seviyenizi hiç merak ettiniz mi?

Zeka seviyenizi hiç merak ettiniz mi?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA