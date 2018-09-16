Konyaspor Fenerbahçe özet dakikaları Konya FB maç özeti önemli pozisyonlar

Süper Lig 5.haftasında Konyaspor Fenerbahçe maç özeti önemli anları maçın bitiminden itibaren futbol severler tarafından araştırılıyor. Çekişmeli geçen lig maçı Konya FB özet dakikaları merak konusu oldu. Atiker Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, son oynanan Kayserispor maçının 11'ine göre takımda 5 değişiklik yaptı. Kayserispor maçında ilk 11'de yer alan oyuncular Hasan Ali Kaldırım, Eljif Elmas, Reyes, Mehmet Ekici ve Valbuena, Atiker Konyaspor'a karşı forma giymezken, bu oyuncuların yerine İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Jailson, Benzia ve Aatif ilk 11'de sahaya çıktı. İşte, merak edilen Spor Toto Süper Lig 5. hafta maçı Konyaspor Fenerbahçe maç özeti.

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ (1.YARI)

8. dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Yataberi’nin gönderdiği topla penaltı noktası üzerinde buluşan Ömer Ali’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

28. dakikada Jahovic’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Milosevic’in sert şutunda top üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

32. dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta kaleci Serkan topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Ceza yayının gerisinde topu önünde bulan Mehmet Topal’ın sert şutunda top az farkla auta çıktı.

37. dakikada Benzia’nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Slimani’nin şutunda kaleci Serkan topu kornere gönderdi.

45. dakikada Yatabare’nin penaltı noktasının gerisinden şutunda top kaleci Harun’da kaldı.

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ (2.YARI)

58'inci Ferhat Öztorun'un ceza sahası içerisine ortasında Skrtel'den seken topu önünde bulunan Skubic'in şutunu kaleci Harun Tekin kornere çeldi.

59'uncu dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Selim Ay topu Jahovic'e indirdi. Jahovic'in şutunu kaleci Harun Tekin topu çizgi üzerinden çıkardı.

64'üncü dakikada Jonsson'un ortasında ceza sahasında topla buluşan Yatabare'nin volesinde meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

67'nci dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Ayew'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Benzia topu Eljif Elmas'a bıraktı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

70'inci dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Milosevic'in kafa vuruşunu kaleci Harun Tekin kurtardı.

90+1'inci dakikada Hurtado'nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Harun Tekin güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig´in 5´inci haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Fenerbahçe´yi ağırladı.

Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor 35'inci kez karşı karşıya geldi. Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan Atiker Konyaspor, Fenerbahçe ile oynadığı 34 maçta rakibini sadece 4 maçta yenebildi. Fenerbahçe ise rakibini 28 kez yenerken, taraflar arasında oynanan 2 maçta berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 95 golüne, Konyaspor 39 golle cevap verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan maç 1-1 tamamlanmış, ligin ikinci yarısında ise Fenerbahçe rakibini İstanbul'da 3-2 mağlup etmişti.

Süper Lig'e Bursaspor galibiyetiyle başlayan ancak son 3 maçında deplasmanda Göztepe ve Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0, sahasında Kayserispor'a ise 3-2 kaybeden sarı lacivertliler, Konya'da kötü gidişi durdurmaya çalışacak. Fenerbahçe, ilk 4 haftayı 3 puanla 13'üncü sırada tamamladı. Şu ana kadar oynadığı maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Atiker Konyaspor ise topladığı 8 puanla ilk dört haftayı 5'inci sırada tamamladı. Henüz yenilgi yüzü görmeyen yeşil beyazlılar böylelikle son 6 sezonun en iyi lig başlangıcını yapmış oldu.

FENERBAHÇE'DE 5 DEĞİŞİKLİK

Atiker Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, son oynanan Kayserispor maçının 11'ine göre takımda 5 değişiklik yaptı. Kayserispor maçında ilk 11'de yer alan oyuncular Hasan Ali Kaldırım, Eljif Elmas, Reyes, Mehmet Ekici ve Valbuena, Atiker Konyaspor'a karşı forma giymezken, bu oyuncuların yerine İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Jailson, Benzia ve Aatif ilk 11'de sahaya çıktı. Böylece sarı lacivertli ekiple yeni transferlerden Jailson ve Benzia ilk kez resmi bir maçta sarı lacivertli formayı giymiş oldu.

ATİKER KONYASPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'yi konuk eden Atiker Konyaspor'da ise teknik direktör Rıza Çalımbay, son oynanan ve 1-0 kazandıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'ine göre kadroda 2 değişiklik yaptı. Evkur Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Fofana ve Vedat Bora Fenerbahçe'ye karşı forma giymezken, bu oyuncuların yerine Ömer Ali Şahiner ve Jahovic ilk 11'de sahaya çıktı.

HASAN ALİ VE FILIPOVIC SAKAT

Fenerbahçe'de sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım adalesindeki sakatlık nedeniyle Atiker Konyaspor maçının kadrosunda yer almadı. Atiker Konyaspor'da ise uzun süredir sakatlığı bulunan Petar Filipovic bu maçın kadrosuna alınmadı.

ATİKER KONYASPOR'DAN ANLAMLI DESTEK

Atiker Konyaspor, Fenerbahçe maçından elde edelecek geliri Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı´na (SOBE) bağışlanacağını açıkladı.

TRİBÜNLER DOLDU

Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe arasında oynanan maça taraftarlarda yoğun ilgi gösterdi. Sarı lacivertli ve yeşil beyazlı taraftarlar kendilerine ayrılan tribünleri tamamen doldurdu. Maç öncesi sahaya çıkan futbolcular ise taraftarları tarafından tek tek tribünlere çağrılarak alkışlandı.