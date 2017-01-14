Konyaspor Galatasaray canlı Bein Sports canlı yayın

Konyaspor Galatasaray canlı yayın Bein Sports kanalı ile ekranlara gelecek. Süper Lig'in 17.haftasında Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak maç saat 19:00'da başlayacak. Hakem Mete Kalkavan'ın düdük çalacağı karşılaşmada Galatasaray 3 puanın sahibi olarak zirve mücadelesini sürdürme amacında. Konyaspor ise taraftarlarının da desteğiyle maçı kazanmak istiyor. Bein Sports canlı yayın ile ekranlara gelecek Konyaspor Galatasaray maçı saat 19:00'dan itibaren izlenebilecek.

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, de Jong, Selçuk, Linnes, Josue, Sneijder, Eren Derdiyok.

Konyaspor'un 11'i: Serkan, Ali Turan, Skubic, Vukovic, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Jonsson, Milosevic, Milosevic, Bajic, Rangelov.

YASİN VE BRUMA CEZALI

Ligde topladığı 33 puanla ilk devreyi üçüncü sırada kapatan Galatasaray ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Sarı kırmızılı ekip bu maçı kazanarak Beşiktaş’ın olası puan kaybında ikinci sıraya yerleşmeyi planlıyor. Galatasaray, Konyaspor'la oynadığı 30 lig maçının sadece ikisini kaybetti. Sarı kırmızılı ekip bu maçlarda 23 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Galatasaray’da Yasin Öztekin ve Bruma cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

KONYASPOR SEYİRCİ DESTEĞİNE GÜVENİYOR

Ev sahibi Konyaspor ise seyircisinin desteğini arkasına alarak 3 puanı hanesine yazdırma peşinde. 24 puanlı Atiker Konyaspor ligde yedinci sırada bulunuyor. Konyaspor’da sakatlıkları bulunan Selim Ay ve Alban Meha’nın forma giymesi beklenmiyor. Takımın en golcü oyuncusu Riad Bajic ise sahada olacak.