Konyaspor, Gümüşhanespor'u 3 golle geçti
Atiker Konyaspor, kupada Gümüşhanespor'u konuk ettiği maçı 3-0 kazandı.
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 4. maçında Atiker Konyaspor, Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Atiker Konyaspor, Gümüşhanespor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Atiker Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Ioan Hora, 77. dakikada Halil İbrahim Sönmez ve 79. dakikada kendi kalesine Salih Zafer Kurşunlu attı.
Bu galibiyetin ardından Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda Atiker Konyaspor puanını 8'e çıkarmayı başardı. Gümüşhanespor ise 7 puanda kaldı.
Atiker Konyaspor gruptaki diğer maçını sahasında Kızılcabölükspor ile oynayacak. Gümüşhanespor ise diğer maçında evinde Trabzonspor'u konuk edecek.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Suat Arslanboğa, İlker Takpak, Mustafa Sönmez
Atiker Konyaspor: Abdülaziz Demircan, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet Uslu, Jonsson, Ali Çamdalı, Mbamba (Dk. 61 Ömer Ali Şahiner), Halil İbrahim Sönmez (Dk. 85 Emre Can Atila), Milosevic, Hora (Dk. 61 Bajic)
Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Taner Koç (Dk. 58 Rıdvan Koçak), Salih Zafer Kurşunlu, Mehmet Cansın Çiçek, Mehmet Abdullah Çoban, Serhat Mermer, Cumhur Yılmaztürk (Dk. 58 Taşkın Çalış), Mehmet Menderes Önkuzu, Cem Sultan, Onur Okan (Dk. 82 Hüseyin Ali Pala), Ali Özgün
Goller: Dk. 38 Hora, Dk. 77 Halil İbrahim Sönmez, Dk. 79 Salih Zafer Kurşunlu (kendi kalesine) (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Mehmet Menderes Önkuzu (Gümüşhanespor), Dk. 66 Jonsson (Atiker Konyaspor)
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