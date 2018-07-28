Konyaspor, Majeed Waris transferini bitirdi Umar Aminu'yu Rizespor'a kaptıran Konyaspor, rotasını Majeed Waris’e çevirdi. Waris'in kiralanması konusunda Porto ile el sıkışan Konyaspor'un, 26 yaşındaki futbolcuyla da her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.