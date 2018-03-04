Konyaspor Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı
Atiker Konyaspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı.
Atiker Konyaspor'da Mehmet Özdilek dönemi sona erdi. Yönetimden alınan bilgiye göre, alınan kötü sonuçların ardından Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı.
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