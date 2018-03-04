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Konyaspor Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı

Atiker Konyaspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı.

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Atiker Konyaspor'da Mehmet Özdilek dönemi sona erdi. Yönetimden alınan bilgiye göre, alınan kötü sonuçların ardından Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı.

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