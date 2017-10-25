Konyaspor Mustafa Denizli ile anlaşmak üzere
Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'la yollarını ayıran Atiker Konyaspor yönetimi, Mustafa Denizli'yi göreve getirmek için kolları sıvadı.
Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'la yollarını ayıran Atiker Konyaspor yönetimi, Mustafa
Denizli'yi göreve getirmek için kolları sıvadı.
Yeşil-Beyazlı ekibin başkanı Fatih Yılmaz, "Listemizin ilk sırasında , Mustafa Denizli var. Ancak kendisine henüz teklifimizi iletmedik" ifadelerini kullandı. 68 yaşındaki kurt teknik adam ise konuyla ilgili, "Benim için gelen her teklif kutsaldır. Düşünülmek, önemsenmek çok güzel bir duygu. Başkan, listenin ilk sırasında benim adımın olduğunu söylemiş ama Konya'dan herhangi birisi beni aramadı. Aramaları durumunda oturur, konuşuruz" dedi.
(Habertürk)
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