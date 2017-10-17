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Konyaspor yönetimi 4 holiganın stada girişini yasakladı

Konyaspor Kulübü, Galatasaraylı taraftara saldırıda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişinin Konya Büyükşehir Belediye Stadı'na girişlerini yasakladı.

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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig'in 8.  haftasında Atiker Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maç öncesinde  yaşanan tatsız hadisenin ardından gözaltına alınan 4 kişinin Konya Büyükşehir  Belediye Stadı'na girişlerinin yasaklandığı belirtildi.

Konuyla ilgili Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu'nun toplantı yaptığının  kaydedildiği açıklamada. şu ifadelere yer verildi:

"Toplantı sonrasında oy birliğiyle, şiddeti benimseyen, makul gören  şahısların stada girişleri yasaklandı. Yönetim kurulu, gözaltına alınan 4 kişiden  kombinesi bulunan iki şahsın bu haklarını ve olaylara karışan kişilerin tamamının  bundan sonra Konya Büyükşehir Belediye Stadı'na girişlerini yasaklamak için karar  aldı. Konu yargıya intikal etmiş durumdadır. Bundan sonrası yargının işidir.  Ancak kulüp yönetimi olarak yaşananların bir karşılığının olması gerektiği  inancıyla olaylara karışan şahısların bundan böyle stadımızda karşılaşmalarımızı  izlememeleri için gereken bütün tedbirleri almış durumdayız. Bundan sonra da  benzer olaylarda tutumumuzun aynı şekilde olacağının bütün spor kamuoyunca  bilinmesini istiyoruz. Öte yandan sporda şiddetin önüne geçebilmek, kötü ve  çirkin tezahüratı futbol sahalarından, etrafından uzaklaştırabilmek için aynı  hassasiyeti diğer kulüplerimizden de bekliyoruz."

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